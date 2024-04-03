В Кремле прокомментировали сообщения о предупреждении США за 2 недели до теракта

Обмен информацией между Россией и США о возможных террористических атаках идет по каналам спецслужб. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Это не является нашей компетенцией, потому что подобные обмены информацией идут по каналам специальных служб», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, правда ли, что США предупреждали Россию о возможности атаки террористов на «Крокус Сити Холл».

Он добавил, что подобная информация передается «непосредственно от службы к службе».

2 апреля газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон передал Москве информацию о готовящемся нападении на «Крокус» за день до публикации посольством США в РФ официального сообщения о возможной угрозе теракта. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что информация, которой поделились США, была «слишком общей».

19 марта президент России Владимир Путин назвал откровенным шантажом заявления о возможности терактов в стране.

Ранее Патрушев сообщил, что РФ обратила внимание на предупреждения США и Великобритании о терактах.