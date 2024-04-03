Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блинкен заявил о нежелании США вступать в прямой конфликт с РФ

Блинкен: США хотят избежать прямого вооруженного противостояния с РФ

close
100%
Craig Ruttle/Pool via Reuters

Американское руководство не хочет прямого вооруженного противостояния с РФ на Украине. Об этом в ходе интервью для французского телеканала LCI заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«На украинской земле не будет ни одного американского солдата», — сказал дипломат.

Он добавил, что вооруженное столкновение с РФ не отвечает интересам США. Поэтому ради национальной безопасности Вашингтон намерен избегать прямой конфронтации с Москвой, подчеркнул Блинкен.

28 марта представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил, что руководство страны не планирует посылать свои войска на Украину. Таким образом он прокомментировал статью новостного агентства Bloomberg, в которой говорилось о «гневе» американских чиновников из-за высказываний президента Франции Эммануэля Макрона.

Речь идет о заявлении французского лидера, согласного которому зарубежные партеры Украины могут отправить свои войска в зону конфликта. По его словам, теперь для западных государств не существует «красных линий» в вопросе поддержки Киева.

Ранее в Белом доме признали, что украинские войска начали терять позиции на поле боя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами