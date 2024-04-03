Блинкен заявил о нежелании США вступать в прямой конфликт с РФ

Американское руководство не хочет прямого вооруженного противостояния с РФ на Украине. Об этом в ходе интервью для французского телеканала LCI заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«На украинской земле не будет ни одного американского солдата», — сказал дипломат.

Он добавил, что вооруженное столкновение с РФ не отвечает интересам США. Поэтому ради национальной безопасности Вашингтон намерен избегать прямой конфронтации с Москвой, подчеркнул Блинкен.

28 марта представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил, что руководство страны не планирует посылать свои войска на Украину. Таким образом он прокомментировал статью новостного агентства Bloomberg, в которой говорилось о «гневе» американских чиновников из-за высказываний президента Франции Эммануэля Макрона.

Речь идет о заявлении французского лидера, согласного которому зарубежные партеры Украины могут отправить свои войска в зону конфликта. По его словам, теперь для западных государств не существует «красных линий» в вопросе поддержки Киева.

Ранее в Белом доме признали, что украинские войска начали терять позиции на поле боя.