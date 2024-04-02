В посольстве РФ рассказали, чем грозит удар Израиля по дипмиссии Ирана в Сирии

Удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске может привести к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Об этом в Telegram заявило посольство Российской Федерации в Иране.

В дипмиссии РФ отметили, что этот шаг израильской стороны является не только грубейшим нарушением всех основ международного права, в том числе Венских конвенций, гарантирующих неприкосновенность дипломатических и консульских объектов. Он «способен спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, чреватую непредсказуемыми последствиями».

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Атаку осудили Катар и Россия. Армия обороны Израиля официально не прокомментировала произошедшее. При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в этом здании находилось не консульство, а военный объект иранских сил «Кудс», замаскированный под диппредставительство. Израильские чиновники подтвердили The New York Times, что нападение совершил Израиль.

Позднее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль пожалеет об ударе по иранскому консульству в Дамаске.

Ранее политолог назвал жестом отчаяния удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.