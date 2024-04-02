В Германии продолжают надеяться на поставку Taurus Украине

Глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Торстен Фрай заявил, что в немецкой оппозиции все еще видят возможности для передачи дальнобойных ракет Taurus Украине. Его слова приводит n-tv.

Парламентарий напомнил, что в Германии уже проходили дискуссии подобные тем, что развернулись вокруг поставок Taurus. Тогда речь шла о передаче Киеву боевых машин пехоты и танков, отметил Фрай.

«И в этом контексте я просто ставлю на то, что это правительство тоже может стать умнее», — заявил депутат.

Он также отверг возможность мирных переговоров с Москвой, поскольку, по словам Фрая, «нет ни одной отправной точки для применения дипломатии».

До этого немецкая газета Spiegel писала, что производство дальнобойных немецких ракет Taurus компанией MBDA приостановлено из-за недостаточного гособоронзаказа.

Как сообщает издание, по словам главы немецкого филиала MBDA Томас Готшильда, оружейная компания и производитель Taurus «настаивает на более быстрых федеральных решениях по заказам для промышленности».

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