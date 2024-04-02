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Политолог допустил, что Израиль ударил по консульству Ирана с согласия США

Политолог Ципис: Израиль провоцирует конфликт на Ближнем Востоке по указке США

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Firas Makdesi/Reuters

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) провоцирует большой конфликт на Ближнем востоке с молчаливого согласия США. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Саймон Ципис, комментируя удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Эксперт обратил внимание, что израильская армия периодически атакует объекты в Ливане и Сирии.

«Если раньше разговор шел о том, что Иран хочет развязать войну с Израилем, то сегодня ситуация выглядит иначе — именно Израиль провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке. <...> При этом нынешняя атака отличается от предыдущих прежде всего тем, что ранее здания дипломатических миссий не становились целями удара. Тель-Авив нарушил целый ряд норм международного права», — подчеркнул Ципис.

При этом, как полагает политолог, Израиль в данном случае играет лишь роль провокатора. В случае, если масштабный конфликт начнется, в него вступят силы НАТО, пояснил он.

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Атаку осудили Катар и Россия. Армия обороны Израиля официально не прокомментировала произошедшее. При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в этом здании находилось не консульство, а военный объект иранских сил «Кудс», замаскированный под диппредставительство. Израильские чиновники подтвердили The New York Times, что нападение совершил Израиль.

Позднее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль пожалеет об ударе по иранскому консульству в Дамаске.

Ранее США сообщили Ирану, что не знали о планах удара по консульству в Сирии.

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