Западные страны столкнутся с рядом проблем в случае передачи Киеву американских истребителей F-16, поскольку аэродромы соседних с Украиной стран, где могут располагаться самолеты, окажутся законной целью ВС РФ, кроме того, американские F-16 не смогут конкурировать с отечественными истребителями МиГ-31. Об этом сообщает портал InfoBRICS.

«Его (Миг-31 – прим. ред.) аэродинамическая конструкция позволяет ему летать на сверхзвуке даже на малых высотах, и именно так должны будут летать F-16, находящиеся на вооружении киевского режима, чтобы противостоять непревзойденным средствам ПВО России и другим истребителям», — говорится в сообщении издания.

Добавляется, что двигатели МиГ-31 обеспечивают самолету «не только непревзойденную скорость более 3000 км/ч, но и огромную дальность полета в 3000 км, на которую F-16 и надеяться не мог».

Издание напоминает читателям, что президент России Владимир Путин предупредил о последствиях, с которыми столкнется НАТО, если Запад поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские F-16, «особенно если эти истребители будут переброшены из третьих стран».

Одной из наиболее острых проблем, с которыми столкнутся ВСУ и Запад в случае передачи Киеву американских F-16, это то, что ВС РФ сочтут законными целями «любые авиабазы, на которых размещены эти истребители».

26 марта министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен сообщил, что королевство планирует пересмотреть план по отправке истребителей F-16 на Украину. По его словам, Киев не получит все имеющиеся у Копенгагена самолеты. Часть из них могут продать Аргентине, в связи с чем Украине достанутся только 19 единиц техники.

Ранее экс-агент ЦРУ предсказал судьбу F-16 при их передаче Украине.