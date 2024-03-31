Экс-агент ЦРУ предсказал судьбу F-16 при их передаче Украине

Вооруженные силы РФ смогут уничтожить западные истребители F-16 на базах, расположенных в соседних с Украиной странах — членах НАТО. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Эксперт предположил, что сначала обещанные Украине истребители отправят в Польшу или Румынию. Воздушные суда разместят на местных аэродромах, уточнил специалист.

«Если они (истребители F-16. — «Газета.Ru») прячутся в Румынии и Польше, то их уничтожат там», — добавил Джонсон.

Он предупредил, что российские войска обладают большими возможностями благодаря своим ракетам. При этом принятые Варшавой и Бухарестом истребители, которые впоследствии будут переданы украинским солдатам, могут стать мишенями для Москвы, резюмировал аналитик.

26 марта министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен сообщил, что королевство планирует пересмотреть план по отправке истребителей F-16 на Украину. По его словам, Киев не получит все имеющиеся у Копенгагена самолеты. Часть из них могут продать Аргентине, в связи с чем Украине достанутся только 19 единиц техники.

Ранее президент РФ Владимир Путин спрогнозировал судьбу истребителей F-16 в зоне украинского конфликта.