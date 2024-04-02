В Госдуму внесен законопроект о запрете иноагентам участия в выборах

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о запрете участия в выборах любого уровня для лиц, признанных в России иностранными агентами. Об этом со ссылкой на лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова сообщает «Коммерсантъ».

Иноагентам предлагается запретить выдвигаться и избираться в органы власти любого уровня — от федеральных и региональных до местного самоуправления. Таким образом иноагенты не смогут участвовать в выборах президента РФ, депутатов Госдумы и региональных парламентов, депутатов Советов органов местного самоуправления.

Согласно пояснительной записке к документу, инициатива актуальна в связи с тем тем, что значительная часть людей, объявленных в РФ иноагентами, проживает за пределами страны, «выступает с антироссийских позиций» и «поддерживает, в том числе и материально, Вооруженные Силы Украины».

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Дмитрий Гусев заявил, что «такие вредители нам не нужны».

В настоящее время люди, признанные в России иностранными агентами, могут участвовать в выборах разного уровня при соблюдении необходимых ограничений: им необходимо указывать свой статус иностранного агента в заявлении о согласии баллотироваться, в агитационных и информационных материалах.

11 марта президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий физическим или юридическим лицам размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов.

Ранее в Госдуме предложили ограничить страхование вкладов для иноагентов.