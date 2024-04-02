Посол Украины недоволен позицией Бразилии по украинскому конфликту

Власти Бразилии не хотят обсуждать вооруженный конфликт на Украине и не занимают сторону Киева, заявил украинский посол в Бразилии Андрей Мельник. Об этом сообщает ТАСС.

«Такое впечатление у меня иногда складывается, что люди здесь живут на другой планете. О войне <…> здесь никто говорить не хочет. То есть если вы идете в министерство иностранных дел, каждый день я провожу встречи с парламентариями, тему войны просто-напросто избегают, потому что она неудобная, потому что нечего ответить», — сказал Мельник в эфире «Радио NV» (New Voice).

По словам посла, бразильские чиновники испытывают «неловкость» из-за позиции, которую занимают власти страны по украинскому конфликту. Он признался, что в первые дни его пребывания в Бразилии эта ситуация его глубоко обижала.

Мельник пожаловался, что сегодня Украина не имеет союзников в Латинской Америке, а Запад не помогает Киеву переубедить бразильские власти изменить свое отношение к ситуации на Украине. Дипломат признался, что повлиять на позицию Бразилии по этому вопросу «в десятки раз сложнее, чем было в Германии».

До этого президент Бразилии заявлял, что страна готова присоединиться к мерам, которые могут способствовать прекращению огня на Украине, а также справедливому и прочному миру.

Ранее сообщалось, что Бразилия через ООН пытается оформить Путину «иммунитет» для саммита G20.