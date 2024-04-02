Политолог назвал способ сохранения Зеленским власти на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может на протяжении долгого времени оставаться у власти, продлевая военное положение. Об этом в интервью Ura.ru заявил политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко.

«На Украине происходит диктатура, где полноценно не работает ни один орган власти. Все находится в ручном управлении Зеленского, за которым стоят западные кураторы», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что то, что в данный момент происходит на Украине является «искусственно созданной правовой политикой, направленной на сохранение власти Зеленского».

Поскольку понятие «исполняющий обязанности президента» в законодательстве Украины отсутствует, политический обозреватель предположил, что Зеленскому могут придумать какую-то должность, что позволит оставить его во главе Украины.

«Возможно, для Зеленского придумают какую-нибудь должность», — резюмировал Скачко.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что Зеленский фактически не является легитимным президентом в стране, по его словам, после государственного переворота 2014 года на Украине «все нелегитимно».

Ранее сообщалось, что сторонники Порошенко выступят против Зеленского.