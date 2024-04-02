Президент Венесуэлы анонсировал свой визит в Россию в ближайшее время

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в прямом эфире программы «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión сообщил, что в ближайшее время посетит с визитом Россию.

Он выразил солидарность с российским народом и президентом России Владимиром Путиным.

«Передайте президенту Путину, что скоро я посещу его», — сказал Мадуро.

Венесуэльский президент заявил, что ему очень больно от произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Прошу вас, чтобы вы передали особым образом нашему брату, уважаемому президенту Путину и нашему любимому русскому народу полную солидарность и полную поддержку Венесуэлы», — обратился Мадуро с просьбой к приглашенному на телепрограмму послу.

18 марта Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства. МИД Боливарианской республики также выразил признание народу РФ за «глубокую приверженность демократии» и масштабном участии в выборах.

Ранее в Венесуэле задержали граждан, готовивших покушение на президента.