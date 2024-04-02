В Пакистане призвали ООН «препятствовать авантюризму» Израиля

Министерство иностранных дел Пакистана призвало Совет безопасности ООН «препятствовать авантюризму» Израиля. Такое заявление сделано после атаки ЦАХАЛ на иранское консульство в Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщении на сайте ведомства.

1 апреля в вечернее время израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске.

«Пакистан решительно осуждает атаку на консульское отделение посольства Ирана в Дамаске, в Сирии... Мы призываем Совет безопасности ООН препятствовать авантюризму Израиля в регионе и его незаконным действиям по нападению на своих соседей и совершению атак на иностранные дипломатические объекты», — указали в пакистанском МИД.

Катар также осудил авиаудар Израиля в Дамаске. В стране назвали действия еврейского государства грубым нарушением норм международного права. Об этом говорится в заявлении на странице МИД эмирата в социальной сети X.

«Катар решительно осуждает нападение на иранское консульство <…> и считает это грубым нарушением международных соглашений и документов, а также норм международного права», — говорится в сообщении. МИД Катара также выразил соболезнования правительству и народу Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, предупредили, что не боятся войны с США.