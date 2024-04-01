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Глава МИД Турции обсудил с Лавровым безопасность судоходства в Черном море

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Лавровым безопасность судоходства в Черном море

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

«В ходе телефонного разговора, который состоялся 1 апреля, обсуждалась безопасность судоходства в Черном море», — сказано в сообщении.

Также стороны обсуждали региональные вопросы.

3 марта Фидан сообщил, что на переговорах с Лавровым в Анталье обсудил ситуацию на Кавказе, в Черном море и Сирии. Также он отметил, что стороны обсудили тему Сирии и договорились уделить больше времени этой теме.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США вряд ли удастся убедить Турцию изменить правила судоходства в Черном море. Так Лавров прокомментировал заявление помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селесты Уолландер, которая ранее сообщила, что Соединенные Штаты хотят добиться от Турции смягчения правил судоходства в Черном море.

Ранее в Турции рассказали о работе над организацией визита Путина.

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