Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестру лидера ХАМАС арестовали в Израиле

JP: в Израиле арестовали сестру главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

close
100%
Aziz Taher/Reuters

В Израиле арестовали сестру главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании — Сабаху Авад аль-Саламу Ханию. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление израильской полиции и источников.

По данным издания, 57-летнюю женщину подозревают в контакте с боевиками ХАМАС и поддержке терактов на территории Израиля. Ее задержали в городе Тель-Шева, где израильская полиция провела рейд.

Офицеры обнаружили в доме сестры Хании документы, телефоны, сотни тысяч шекелей наличными и другие доказательства, связывающие ее с «серьезными нарушениями безопасности», а именно — поддержке нападения ХАМАС на израильские поселения 7 октября 2023 года. 1 апреля женщина предстанет перед мировым судьей в городе Беэр-Шева для слушания по поводу ее задержания.

При этом в начале февраля JP писал, что сестре Хании спасли жизнь в одной из больниц Израиля. Одна из сестер боевика родила недоношенного ребенка в больнице «Сорока» в городе Беэр-Шеве на юге страны, получив жизненно необходимое врачебное вмешательство.

Согласно информации JP, некоторые сестры Хании имеют гражданство Израиля и проживают в крупном бедуинском поселении на юге страны Тель-Шева.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами