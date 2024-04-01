Бывший эксперт ООН назвал «формулу мира» Зеленского отсталым и бредовым планом

План президента Украины по возвращению утраченных территорий неприменим в реальной жизни. Такое мнение в соцсети Х (ранее Twitter) высказал бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас.

По словам де Зайаса, состоящий из десяти пунктов план Зеленского по мирному урегулированию конфликта «отсталый и бредовый».

«Это все равно как если бы Сербия вернула себе Косово или Германия – свои исторические провинции: Восточную Пруссию, Померанию, Силезию и Восточный Бранденбург», — написал де Зайас.

Украина настаивает на том, что переговорный процесс должен проходить по так называемой формуле мира, которую в ноябре 2022 года представил украинский президент. Она состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных и некоторые другие условия.

Россия считает «формулу мира» неприемлемой и исключает переговоры на ее основе.

30 марта стало известно, что Зеленский допустил переговоры с Россией до выхода на границы 1991 года.

Ранее в США заявили о неспособности Украины предотвратить потерю территорий.