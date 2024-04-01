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В Кремле прокомментировали расследование о причастности РФ к «гаванскому синдрому»

Песков назвал беспочвенными обвинения РФ из-за случаев «гаванского синдрома»

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал расследование о причастности России к случаям «гаванского синдрома», когда сотрудники посольств США во всем мире жаловались на загадочное заболевание. Он назвал беспочвенными обвинения в адрес Москвы.

«Вы знаете, что это не новая тема. Чаще всего с самого начала она была увязана с обвинениями российской стороны в этом. Но ни разу никто убедительных убеждений этим голословным обвинениям не публиковал и не высказывал», — сказал Песков на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать расследование.

Журналисты считают, что за этим заболеванием могли стоять сотрудники ГРУ России, которые воздействовали на дипломатов неизвестным «акустическим оружием».

До этого журналисты телеканала CBS News в новостной передаче «60 minutes» сообщили, что у них якобы имеются электронные письма высокопоставленных представителей Совета безопасности РФ. В них в марте 2021 года обсуждается передача Вьетнаму «имеющейся только у РФ уникальной технологии».

Ранее в США допустили причастность иностранного противника в появлении «гаванского синдрома».

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