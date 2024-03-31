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В Турции назвали спокойными прошедшие муниципальные выборы

Центризбирком Турции сообщил о спокойной обстановке на муниципальных выборах

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Yves Herman/Reuters

Голосование на муниципальных выборах в Турции прошло в спокойной обстановке, за исключением единичных инцидентов. С таким заявлением выступил глава турецкой Высшей избирательной комиссии (Центризбиркома) Ахмет Енер, чьи слова приводит агентство Anadolu.

«Голосование завершилось. Оно прошло в спокойной атмосфере», — рассказал он.

Согласно информации главы ЦИК, запущен процесс открытия урн для бюллетеней и подсчета избирательских голосов.

«Данные начали централизованно поступать в ЦИК», — добавил Енер.

В материале отмечается, что позднее комиссия проведет собрание, чтобы принять решение по снятию запрета на публикацию результатов подсчета голосов.

31 марта в Турции началось голосование на муниципальных выборах. Оно началось с юго-востока страны, где избирательные участки открылись на час раньше — в 7:00 по местному времени (совпадает с мск). На основной части страны выборы стартовали в 8:00 и завершились в 17:00. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, муниципальные выборы в стране являются началом нового этапе в ее развитии.

Ранее Эрдоган заявил, что частые выборы измотали турков.

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