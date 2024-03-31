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В Германии приостановили производство ракет Taurus

Spiegel: Германия приостановила производство дальнобойных ракет Taurus

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Angelika Warmuth/Reuters

Производство дальнобойных немецких ракет Taurus компанией MBDA приостановлено из-за недостаточного гособоронзаказа. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

Как сообщает издание, по словам главы немецкого филиала MBDA Томас Готшильда, оружейная компания и производитель Taurus «настаивает на более быстрых федеральных решениях по заказам для промышленности».

Готшильд отметил, что ракеты Taurus на данном этапе не будут производиться, поскольку оборонной промышленности «не разрешается производить запасы (оружия. – Прим. ред.) без заказов», подчеркивает немецкая газета.

«Это вызов для нашей отрасли, когда производство прерывается, как в случае с Taurus. В таких случаях наши поставщики, которыми часто являются малые и средние компании, прекращают производство», — приводит его слова издание.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что возможная поставка немецких крылатых ракет Taurus Киеву не сможет переломить ход боевых действий.

19 марта федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил об удивлении непрекращающимися дискуссиями в стране о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине и напомнил о других видах военной помощи от Берлина Киеву.

Ранее Шрёдер заявил, что его дружба с Путиным может помочь разрешить конфликт на Украине.

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