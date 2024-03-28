Шрёдер заявил, что его дружба с Путиным может помочь разрешить конфликт на Украине

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может помочь разрешить конфликт на Украине. Его слова приводит агенство DPA.

«Мы разумно сотрудничали на протяжении многих лет. Возможно, это все еще может помочь найти решение на основе переговоров, другого пути я не вижу», — сказал Шрёдер.

По его словам, личные отношения бывают полезны в решении политических проблем. Он также посчитал неправильным забывать «все, что было позитивного между нами в политике в прошлом».

«Это не мой стиль, я этого и не делаю», — подчеркнул бывший канцлер Германии.

Он заявил о необходимости очередной попытки посредничества между Москвой и Киевом на правительственном уровне, и Германия с Францией должны взять на себя эту инициативу. По словам Шрёдера, стало очевидно, что конфликт не может завершиться победой той или иной стороны.

До этого Шрёдерподдержал позицию Олафа Шольца не отправлять дальнобойные ракеты Taurus Украине.

По его словам, Шольца хотят представить человеком, который «напрасно пытается установить мир», и задался вопросом, в какой момент подобное посредничество перестало быть задачей ответственных политиков как внутри ФРГ, так и на мировой арене.

Ранее Шольц оценил возможность мирных переговоров по Украине.