Медведчука обвинили в проведении «операций влияния» перед выборами в Евросоюз

Председателя движения «Другая Украина» Виктора Медведчука обвинили в подкупе европейских политиков в преддверии выборов в Европарламент. Об этом пишет издание Financial Times.

«Пророссийского олигарха обвиняют в проведении операции влияния в ЕС», — уточнили в статье.

Авторы публикации отметили, что в Евросоюзе все сильнее опасаются возможного российского вмешательства. Вместе с тем опросы общественного мнения демонстрируют рост популярности ультраправых партий.

В среду, 27 марта, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна ввела санкции против Виктора Медведчука, компании Voice of Europe и продюсера Артема Марчевского. По его словам, председатель движения «Другая Украина» руководил «несколькими операциями влияния или сетями [по воздействию с целью распространения российского влияния] из РФ» и связан с Кремлем.

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