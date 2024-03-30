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Разработчик предсказал «войну дронов» между Россией и Украиной

ЦКБР: дроны РФ смогут защитить Черноморский флот от беспилотных катеров ВСУ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские FPV-дроны смогут обеспечить защиту Черноморского флота от безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, слова которого передает РИА Новости.

По его мнению, FPV-дроны в перспективе могут стать дешевым и эффективным средством поражения безэкипажных катеров противника.

«Не исключаю, что в перспективе мы увидим «войну дронов» на черноморском направлении. На сегодняшний день мы работаем в этом направлении, держим связь с нашими моряками и обучаем их специалистов. Специалисты ВМФ проявили очень живой интерес к данной тематике», — добавил он.

Украина неоднократно пыталась атаковать безэкипажными катерами российские корабли, гражданские суда и порты, а также Крымский мост. Сообщалось о создании в украинских ВМС отдельной бригады морских беспилотников.

30 марта Кузякин рассказал, что FPV-дроны российской армии получили обманную систему защиты операторов под названием «Лодырь». До этого на вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом».

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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Операция на Украине
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