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Россия обсудит с Таджикистаном проблему вербовки мигрантов экстремистами

В Душанбе обсудят проблему вербовки мигрантов экстремистами

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Проблему вовлечения мигрантов в экстремистские сообщества планируется обсудить в ходе второго раунда переговоров с участием представителей министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана и их российских коллег. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры пройдут в Душанбе в конце мая.

Заместитель министра Шахноза Нодири сообщила, что таджикская сторона еще в конце февраля направляла российским коллегам проект повестки дня совещания, одним из вопросов которого было предотвращение вовлечения граждан Таджикистана в экстремистские и террористические группировки.

«Естественно, мы этот вопрос будем обсуждать», — сказала Нодири.

30 марта сообщалось, что в Таджикистане усилили работу с трудовыми мигрантами после теракта в России.

29 марта в Таджикистане арестовали 15 человек, планировавших теракты.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее стало известно о допросах родственников террористов из «Крокуса» в Таджикистане.

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