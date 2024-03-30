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В Германии оценили возможность скорого завершения российско-украинского конфликта

Хабек: надеяться на скорое завершение конфликта на Украине не приходится

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Lisi Niesner/Reuters

Вице-канцлер, министр по делам экономики Германии Роберт Хабек заявил, что надеяться на скорое завершение российско-украинского конфликта с «хорошим концом» не приходится. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

По его мнению, честный и горький ответ заключается в том, что, «вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного».

Хабек также выступил против заморозки конфликта, ведь только Украина может принимать подобные решения.

Министр ФРГ добавил, что российская сторона полностью перешла на военные рельсы, а Германии и Европе необходимо подготовиться к возможной угрозе безопасности.

До этого федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать помощь Украине, которая необходима для обороны Германии.

Накануне Шольц отверг возможность сотрудничества Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой он принадлежит, и оппозиционного «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», выступающего за мирные переговоры и отмену антироссийских санкций.

Ранее Шольц счел использование доходов от финактивов России для Украины легитимным.

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