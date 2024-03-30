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Трамп хранит молчание по поводу Гершковича

WP: Трамп не комментирует годовщину ареста Грешковича, избегая критики Путина

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Jay Paul/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп не делал публичных заявлений по поводу задержанного в Российской Федерации репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится под стражей в течение одного года. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

В публикации отмечается, что в предвыборном штабе Трампа не стали отвечать на просьбы прокомментировать ситуацию.

«Трамп последовательно старается изо всех сил избегать критики президента РФ Владимира Путина, а сам регулярно демонизирует журналистов такими терминами, как «враги и преступники», — говорится в публикации.

Автор публикации Исаак Арнсдорф подчеркнул, что молчание экс-президента США выделяется среди двухпартийного осуждения задержания и призывов к освобождению Гершковича.

Издание The Wall Street Journal также задалось вопросом к Трампу: «Почему молчание, сэр?».

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Россию ждет наказание из-за ареста журналиста Эвана Гершковича.

Гершковича задержали силовики 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение ст. 276 УК РФ (шпионаж), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Согласно версии ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. Недавно Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня 2024 года.

Ранее Байден пообещал продолжать борьбу за обмен арестованных в России американцев.

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