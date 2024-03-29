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Зеленский сменил заместителей руководителя офиса президента

Зеленский уволил заместителей руководителя офиса президента Смирнова и Днепрова

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителей руководителя своего офиса Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на соответствующий указ.

Отмечается, что на должности назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская.

Накануне Зеленский назначил боевого генерала Олега Иващенко на пост главы Службы внешней разведки Украины.

Новый главком украинской армии Александр Сырский заявлял, что президент Украины имел веские причины уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего.

В начале февраля Зеленский уволил Залужного с поста главнокомандующего украинской армией и назначил на эту должность генерала Сырского. Последний родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х, до назначения главкомом руководил сухопутными войсками ВСУ. Сырского с начала года прочили на пост главнокомандующего на фоне слухов об отставке Залужного, однако The Times писала, что он отказался от должности — как и другой претендент, руководитель военной разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Ранее в Раде сообщили о назначении экс-секретаря СНБО Данилова послом в Молдавии.

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