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Экс-агент ЦРУ предупредил Макрона о последствиях отправки войск на Украину

Экс-агент ЦРУ Джонсон: если французы войдут на Украину, они оттуда не вернутся

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Eric Gaillard/AP

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что если Эммануэль Макрон решит отправить французские войска на Украину, то они оттуда не вернутся. Такую точку зрения он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Макрон усвоит урок, который усвоил Наполеон: не вторгайся в Россию; не отправляй французские войска в Россию, потому что они оттуда уже не выберутся», — сказал Джонсон.

Эксперт усомнился, что президент Франции решится на подобный ход в связи с предстоящей Олимпиадой в Париже. Макрон не захочет ставить под угрозу грандиозное мероприятие, считает экс-агент ЦРУ.

Джонсон также напомнил слова Владимира Путина о том, что в случае появления французских войск на Украине они будут уничтожены.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Ранее премьер Италии призвала Макрона «выбирать тона», говоря о солдатах на Украине.

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