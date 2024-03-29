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Британский аналитик раскрыл российское оружие, способное пробить оборону НАТО

Аналитик Меркурис: российские ракеты «Циркон» способны пробить оборону НАТО

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Пресс-служба Минобороны РФ

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна пробивать оборону государств НАТО. Такую точку зрения он высказал на своем канале в YouTube.

По его словам, в Североатлантическом альянсе не понимают, что эти ракеты обладают необходимой дальностью действия, чтобы проникать сквозь оборону и наносить удары на территории Румынии и Польши «уже сейчас».

С точки зрения Меркуриса, никто всерьез не воспринимает заявления украинских властей о том, что ВСУ способны перехватывать соответствующие ракеты.

Аналитик подчеркнул, что ни НАТО, ни ВСУ не обладают возможностями, чтобы отслеживать запуск «Циркона».

До этого председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что силы НАТО не способны поражать российские гиперзвуковые ракеты, такие как «Циркон» и «Кинжал».

«У НАТО просто нет таких средств, способных помешать полету наших ракет на гиперзвуке. Сейчас Запад продолжает раздувать мифический пузырь о том, что Россия на них вот-вот нападет. И теперь он перешел в новую плоскость. Мол, будем бить по ним нашими ракетами», — сказал Липовой.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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