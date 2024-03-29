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В МИД РФ предостерегли Армению от введения безвизового режима с ЕС

МИД РФ: безвизовый режим с ЕС негативно отразится на безопасности Армении

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Shutterstock

Введение безвизового режима Армении с Евросоюзом приведет к оттоку молодежи из республики, а также негативно отразится на ее безопасности. Так в МИД РФ прокомментировали для ТАСС доклад «Сети друзей Армении».

«Авторы пытаются сулить внедрение безвизового режима с ЕС, что приведет к значительному оттоку молодого и экономически активного населения в Европу и негативно отразится на экономике и безопасности Армении», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что эта тенденция наблюдается на примерах Грузии, Молдавии, Украины, а также в уже вошедших в ЕС государствах Прибалтики и Восточной Европы.

Представители МИД РФ уверены, что ЕС и НАТО нет дела до реальных потребностей граждан Армении.

29 марта спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что Армения всегда шла по пути в Евросоюз, пока ее не втянули в другую систему — ЕАЭС. Получение статуса кандидата в ЕС, по его словам, является самым желательным и правильным вариантом для Еревана.

Ранее глава МИД Лавров заявил, что армянское руководство сознательно рушит отношения с Россией.

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