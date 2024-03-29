В Армении обозначили сроки вступления страны в Евросоюз

В сегодняшних условиях вступление Армении в Евросоюз – это невыполнимая задача, считает экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян. Присоединиться к союзу страна сможет не раньше, чем через полвека, а за это время предстоит проделать немало работы, заявил он в беседе с НСН.

Пятидесятилетний срок подготовки к присоединению к ЕС выходит за рамки действующей политической перспективы, подчеркнул эксперт. По его мнению, о евроинтеграции говорит определенная политическая группа у власти, причем воспринимает ее как путь трансформации общества.

«Они видят не Армению в евроинтеграции, они видят евроинтеграцию в Армении, это разные вещи», – считает Микаэлян.

В целом Армения уже многое сделала, чтобы стать постоянным членом ЕС, однако предстоит еще немало работы, добавил экономист. Он напомнил, что в стране провели большое количество реформ, причем многие из них – это инициативы ЕС. Все это приближает к постоянному членству, однако, помимо законов, остались нерешенные вопросы географии, экономики, конкуренции сверхдержав и прочие, пояснил Микаэлян.

Напомним, спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что для Армении статус кандидата ЕС является самым желательным и правильным вариантом для страны. По его словам, Армения всегда шла по пути в Евросоюз, пока ее не втянули в другую систему — ЕАЭС.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров упрекнул Армению в шельмовании России.