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В Грузии высказались за закон об иноагентах

Глава партии «Сила народа» Субари: Грузии нужен закон об иноагентах

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Председатель грузинской партии «Сила народа» Созар Субари высказался за принятие в стране закона об иноагентах, поскольку Грузии необходимо защищать свой суверенитет и демократию. Слова Субари приводит агентство «Sputnik.Грузия».

«Подобные законы действуют в Великобритании, Канаде, Израиле, Австралии, теперь и во Франции. Я думаю, что аналогичный закон необходим в Грузии точно с той же целью — для защиты суверенитета и демократии государства», — отметил он.

В июне прошлого года бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны не планируют возвращаться к закону об иноагентах.

Гарибашвили также назвал двойным стандартом призыв Европейской народной партии принять в Евросоюзе аналог закона США о регистрации иностранных агентов (FARA) на фоне требований Запада отказаться от принятия подобного, более мягкого законопроекта в самой Грузии.

Ранее в Госдепе США раскритиковали Грузию за задержания на акции оппозиции.

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