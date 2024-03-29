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Стало известно, когда Франция может выйти из-под военного командования НАТО

Лидер правых Барделла: Франция может выйти из-под военного командования НАТО

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French Army/AP

Глава правой партии Франции «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что Париж выйдет из-под военного командования НАТО, если правые смогут прийти к власти во Франции, на такой шаг новое правительство решится в случае окончания конфликта на Украине. Своим мнением он поделился с Politico.

«Предложение, которое мы всегда отстаивали... не учитывало войну… В военное время договоры не меняют», — подчеркнул он.

Президентские выборы во Франции намечены на 2027 год.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что Франции стоит выйти из НАТО из-за агрессивной политики в отношении России, а именно — размещения в Европе десятков тысяч солдат и множества военной техники с целью проведения учений.

Ранее в сенате призвали запретить президентам США выход из НАТО.

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