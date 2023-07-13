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В сенате призвали запретить президентам США выход из НАТО

В сенате США предложили законопроект, запрещающий любому президенту США покинуть НАТО

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий подготовили совместную инициативу, затрагивающие возможности президентов США в рамках Североатлантического альянса, передает Reuters. По информации агентства, законодатели предлагают лишить глав Белого дома права на выход из организации без согласования подобного решения с конгрессом.

«Президент не может приостановить действие, прекратить действие, денонсировать или вывести Соединенные Штаты из Североатлантического договора, заключенного в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 апреля 1949 года, кроме как по совету и с согласия Сената, при условии, что две трети присутствующих сенаторов согласны или в соответствии с актом конгресса», — говорится в тексте.

Как отмечает Reuters, это уже не первая попытка принятия подобного законопроекта, данный документ вносился еще при бывшем президенте США Дональде Трампе. Агентство подчеркивает, что причиной для этого послужили заявление политика-республиканца о возможном выходе американской стороны из НАТО. При этом его преемник Джо Байден, напротив, во время своего президентства взял курс на укрепление взаимодействия в рамках альянса.

Ранее во Франции призвали к выходу Пятой республики из НАТО.

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