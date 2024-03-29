В Кремле отреагировали на заявление Украины о готовности к переговорам

Россия не приемлет каких-либо «правил», навязанных ей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «формуле мира», в соответствии с которой должны проходить переговоры двух конфликтующих сторон.

«Для нас неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать, которые будут кем-то еще выработаны», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что заявление Кулебы абсолютно противоречит кодифицированному запрету для президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Россией.

»<…> лучше, чтоб это комментировали все-таки мои коллеги из министерства иностранных дел», — заключил Песков.

Накануне пресс-секретарь президента высказался о словах Путина об «окне» на границе с Украиной. Днем 23 марта, на следующий день после теракта, российский лидер выступил с видеообращением по поводу произошедшего в «Крокусе». Глава государства в том числе упомянул, что для террористов с украинской стороны было подготовлено «окно для перехода государственной границы».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.