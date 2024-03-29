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В МИД РФ предостерегли ООН от применения старых шаблонов по Корейскому полуострову

Захарова: СБ ООН больше не может использовать старые шаблоны по Корейскому полуострову

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Petrov Sergey/Global Look Press

Совет Безопасности (СБ) ООН больше не может руководствоваться устаревшими шаблонами применительно к проблематике Корейского полуострова. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат напомнила, что 28 марта Совет безопасности ООН рассмотрел вопрос о продлении на один год мандата группы экспертов одного из своих вспомогательных органов — комитета 1718 по санкциям в отношении КНДР. Она подчеркнула, что Россия проголосовала против предложенного США проекта соответствующей резолюции СБ ООН.

«Для нас очевидно, что действовать по старым шаблонам применительно к проблематике Корейского полуострова Совет [безопасности ООН] больше не может», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Она возложила ответственность за прекращение работы группы экспертов ООН по санкциям в отношении КНДР на Запад, если идеи России по этому вопросу останутся не услышанными.

Захарова добавила, что рестрикции сопровождаются тяжелыми гуманитарными последствиями для жителей КНДР, и этот эффект дополнительно усугубляют незаконные принудительные меры.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

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