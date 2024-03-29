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В Испании призвали ЕС не использовать слово «война» об Украине

Туск: премьер Испании попросил ЕС не использовать слово «война» об Украине

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Heinz-Peter Bader/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что премьер Испании Педро Санчес попросил руководство Европейского союза перестать использовать термин «война», говоря о конфликте на Украине. Слова Туска приводит газета la Repubblica.

Польский политик уточнил, что такая дискуссия состоялась на последнем саммите Евросоюза. По словам Туска, Санчес говорил, что европейцы не хотят чувствовать угрозу, и что в Испании это звучит абстрактно.

Туск на это ответил, что в Восточной Европе война больше не является абстракцией, а долг ЕС состоит не в том, чтобы обсуждать происходящее на Украине, а «действовать и готовиться к защите».

Отвечая на вопрос о возможности нападения Россия на страны Европы, премьер Польши заявил, что «не хочет никого пугать, но война перестала быть понятием из прошлого». По его мнению, возможен любой исход событий, впервые с конца Второй мировой войны Европа оказалась в такой ситуации.

Ранее в Польше заявили, что страна является лидером в обучении украинских солдат.

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