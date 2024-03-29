Украина готова рассмотреть предложение членов республиканской партии США о предоставлении Киеву помощи от Вашингтона в виде кредита. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба изданию Financial Times.

«Он (экс-президент США Дональд Трамп. – прим. ред.) просто хочет изменить способ предоставления этой помощи, от грантов до кредитов с нулевым процентом», — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Киев готов изучить соответствующее предложение США, сообщило издание.

До этого бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал нечестными требования американских властей к Вооруженным силам Украины (ВСУ) воевать за кредитные деньги. По мнению Климкина, Украина сейчас отстаивает на передовой фундаментальные американские интересы по ослаблению России, то есть, решает стратегический вопрос.

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который ранее прибыл на Украину с визитом, в ходе обсуждения планов помощи Киеву предложил Зеленскому и окружению такой вариант. Республиканцы предлагают кредиты по той причине, что сами Соединенные Штаты находятся в сложной ситуации из-за гигантского государственного долга, который превышает $31 трлн.

Ранее экс-премьер Британии потребовала от США предоставить Украине любую помощь.