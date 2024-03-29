В Германии заявили о правомерности отправки войск на Украину

Развертывание на Украине войск одной из стран НАТО сделает ее одну участницей конфликта, однако речи о вовлечении всего военно-политического блока в конфликт не идет, поскольку действия той или иной страны Североатлантического альянса находятся вне рамок заранее согласованной операции НАТО. К такому выводу пришли аналитики немецкого бундестага, сообщает Die Zeit.

«По оценкам научных служб бундестага, развертывание сухопутных войск на Украине из одной страны НАТО не сделало бы автоматически всех остальных союзников участниками конфликта», — сообщает издание.

Отмечается, что эксперты бундестага пришли к выводу «если государство — член НАТО действует в одностороннем порядке, то есть не в рамках заранее согласованной операции НАТО и за пределами военных командных структур НАТО, то ни альянс в целом, ни другие государства объединения не становятся сторонами конфликта».

До этого сообщалось, что большинство поляков выступают против отправки сухопутных войск страны или солдат НАТО на территорию Украины.

Ранее премьер Латвии заявила, что НАТО не готова отправлять войска на Украину.