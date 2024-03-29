В Минюсте дали разъяснения насчет права иноагентов участвовать в выборах

Статус иностранного агента не помешает его обладателю баллотироваться на выборах в России, однако иноагенты обязаны соблюдать ограничения согласно законодательству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст России.

Статус иностранного агента в обязательном порядке необходимо указывать при подаче заявления в ЦИК.

«Также такой кандидат обязан указывать данную информацию в подписном листе, агитационных материалах, также сведения о статусе кандидата подлежат размещению на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене», — пояснили в Минюсте.

Ответ Минюста был дан на фоне заявления телеведущей Татьяны Лазаревой, которая заявила о намерении принять участие в выборах в Московскую городскую думу вместе с 44 товарищами. Целью своего выдвижения Лазарева назвала проверку того, ущемляет ли статус иноагента право выдвигаться на выборах.

До этого стало известно, что количество иностранных агентов в России увеличилось более чем в три раза за три года, достигнув к началу марта 2024 года 579 физических и юридических лиц, а также СМИ и некоммерческих организаций.

Ранее в Госдуме подтвердили скорое признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом.