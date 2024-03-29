В Германии заявили о готовности гарантировать безопасность Газе

Германия может стать гарантом безопасности сектора Газа когда будет завершен конфликт палестинского анклава и Израиля. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок медиагруппе Funke.

«Речь идет о защите на переходный период, прежде чем два государства смогут сосуществовать в мире. Это может сработать только при наличии международных гарантий безопасности», — заявила Бербок.

Глава МИД Германии утверждает, что Израиль должен иметь полную гарантию безопасности, а палестинцы — возможность спокойно, безопасно и достойно жить на своей земле. Для этого, как считает Бербок, необходимо вовлечение как дружественных Израилю стран, так и арабских государств, которым доверяют палестинцы.

Бербок добавила, что контроль над Газой должны получить палестинцы, не связанные с ХАМАС.

До этого в ХАМАС заявили, что переговоры в столице Эмирата Катар, Дохе, зашли в тупик из-за позиции Израиля.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.