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Лавров утверждает о желании Запада устроить геноцид населения в Крыму и Новороссии

Лавров: Запад хочет склонить страны глобального Юга к геноциду в Крыму

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать «формулу мира» Владимира Зелинского, приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, украинская сторона «выступает за показательные казни» людей, живущих на территории Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Лавров подчеркнул, что не помнит фамилии парламентария, который рассказывал о том, что «в Крыму 25 тыс. человек надо показательно казнить».

По мнению министра, если в этом заключается смысл «формулы мира», то это является приглашением к геноциду. Коллегам РФ из Африки, Азии, Латинской Америки следует понимать, куда их зовут, отметил Лавров.

До этого украинский премьер Денис Шмыгаль выразил желание, чтобы «все страны мира» приняли участие в конференции в Швейцарии по украинскому вопросу.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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