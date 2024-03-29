Лавров назвал страну, которая могла быть заинтересована в теракте в «Крокусе»

Запад пытается переубедить Россию в том, что Украина непричастна к теракту в »Кроку Сити Холле», но российская сторона не может исключать, что Киеву была выгодна эта трагедия. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, слова которого передает издание «Известия».

«Запад подозрительно активно убеждает нас, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему. Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, мы не можем исключать Украину», — заявил Лавров.

Агентство РИА Новости писало, что в Соединенных Штатах могут пересмотреть перспективы помощи Киеву после теракта в подмосковном концертном заде «Крокус Сити Холл»

Следствие сообщило о доказательствах связи подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» с Украиной.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, после чего возник пожар.

Ранее в США заявили, что Россия проигнорировала предупреждение о возможном теракте.