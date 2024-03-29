Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал страну, которая могла быть заинтересована в теракте в «Крокусе»

Лавров: Россия не может исключать, что Киеву был выгоден теракт в «Крокусе»

close
100%
МИД РФ

Запад пытается переубедить Россию в том, что Украина непричастна к теракту в »Кроку Сити Холле», но российская сторона не может исключать, что Киеву была выгодна эта трагедия. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, слова которого передает издание «Известия».

«Запад подозрительно активно убеждает нас, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему. Хотя с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, мы не можем исключать Украину», — заявил Лавров.

Агентство РИА Новости писало, что в Соединенных Штатах могут пересмотреть перспективы помощи Киеву после теракта в подмосковном концертном заде «Крокус Сити Холл»

Следствие сообщило о доказательствах связи подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» с Украиной.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, после чего возник пожар.

Ранее в США заявили, что Россия проигнорировала предупреждение о возможном теракте.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами