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В США заявили, что Россия проигнорировала предупреждение о возможном теракте

Пентагон: Россия проигнорировала предупреждение США о возможном теракте

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Andrew Harnik/AP

Россия проигнорировала предупреждение Соединенных Штатов о том, что на ее территории может произойти теракт. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Разумеется, мы следуем принципу обязательного предупреждения. Таким образом, если у нас есть информация, которой, по нашему мнению, необходимо поделиться для спасения жизней невинных людей, мы это делаем», — сказал он.

Вечером 28 марта официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американцы передавали России четкую информацию о готовящемся теракте, при этом делали это несколько раз.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что США передали РФ информацию об угрозе теракта перед трагедией в «Крокусе».

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, после чего возник пожар.

Ранее СК установил еще одного подозреваемого в спонсировании теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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