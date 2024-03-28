В МИД РФ ответили на сравнение Кирби чиновников с продавцами навоза

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила русской поговоркой координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби, который оскорбил российских чиновников. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«В русском таких пословиц нет, потому что «навоз во рту носят» не у нас, а за океаном», — прокомментировала Захарова слова Кирби.

Она напомнила русскую поговорку: «У кого что болит, тот о том и говорит». Дипломат отметила, что теперь стало понятным, почему в США распространено выражение «вымыть рот с мылом».

До этого Джон Кирби на пресс-конференции вспомнил поговорку о продавцах навоза, говоря о чиновниках из России, которые не верят, что полную ответственность за теракт в «Крокусе Сити Холл» несет ИГИЛ (организация запрещена в России). Как подчеркнул представитель Белого дома, Вашингтон продолжит сохранять бдительность и предупреждать о террористической угрозе, вне зависимости от взаимоотношений.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.