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Лавров упрекнул Армению в шельмовании России

Глава МИД Лавров: армянское руководство сознательно рушит отношения с Россией

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в отношениях Армении и России не внушает оптимизма из-за позиции Еревана. Своим мнением он поделился в интервью газете «Известия».

«Нынешняя ситуация не вселяет оптимизма. Армянское руководство под надуманными предлогами, извращая историю последних историю трех – трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Россией», — заявил дипломат.

По мнению Лаврова, этот курс проявляется в шельмовании российских военных, которые несут службу на 102-й военной базе в Гюмри, пограничников, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом.

Глава МИД отметил, что ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Еревана в тяжелых ситуациях, а Армения об этом не упоминает.

6 марта стало известно, что Армения направила России официальное письмо о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, расположенном в 12 км к западу от Еревана. Как заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян, в воздушной гавани должны нести службу только армянские пограничные войска.

12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что российские пограничники закончат нести службу в ереванском аэропорту до 1 августа 2024 года.

Ранее в Армении высказались о возможном вступлении в Евросоюз.

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