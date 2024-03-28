Лавров прокомментировал легитимность президентства Зеленского

Обсуждение законности нахождения президента Украины Владимира Зеленского на своей должности после 20 мая «может и не потребоваться». С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия», комментируя истечение срока президентства украинского лидера.

«Давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать», — заявил министр.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский, отменив выборы, перестанет быть легитимным президентом, а России не с кем будет проводить гипотетические мирные переговоры. Кроме того, он назвал цель Москвы по демилитаризации Украины выполненной, так как ВСУ давно «выживают» за счет не собственных вооружений, а вооружений НАТО. О чем еще говорил постпред в Совбезе ООН — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН сообщили о сроках конца пребывания Зеленского на посту президента.