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В Раде обвинили власти в превращении украинцев в рабов

Депутат Рады Дубинский: диктатура на Украине превратила украинцев в рабов

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что киевские власти установили диктаторский режим в стране и сделали украинцев своими рабами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Если кто-то еще не понял или стесняется себе в этом признаться — на Украине установлена диктатура. С помощью ручного парламента и ручных силовиков превратили нас в рабов», — отметил Дубинский.

По его словам, украинцы, как «рабы», не могут покидать страну и приближаться к границе, им запрещено «думать о смене власти» и посещать «неправильную церковь». Все, что разрешено «рабам», так это смотреть пропаганду по телевизору, «работать за гроши и служить в армии», пишет депутат.

Он добавил, что за критику власти против него было сфабриковано обвинение, и теперь он объявлен изменником родины. Режим действует в «лучших традициях сталинских репрессий», констатировал Дубинский.

В прошлом году Дубинский был обвинен на Украине в госизмене и создании и руководстве преступной организацией.

В феврале Дубинский сравнил предоставление финансовой и оборонной помощи Украине со стороны Запада под залог природных ресурсов страны с рэкетом.

Ранее он обвинил правительство страны в отсутствии планов развития Украины.

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