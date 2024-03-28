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Эксперт: Россия должна встать на путь самостоятельного управления экономикой

Экономист Ведута: Россия должна иметь независимую от Запада экономическую модель

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Shutterstock

Россия должна встать на путь самостоятельного управления экономикой и не обращать внимание на рекомендации западных структур. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута.

«Мы другие. Нам давно пора понять это. И я считаю, что перед нашим правительством стоит серьезная задача по разработке новой системы управления экономикой, реализующей и моральные ценности. Это цель номер один. Если мы этого не сделаем, то так и будем смотреть, кто у нас что украл, где и как опять обманул», — подчеркнула Ведута.

Она добавила, что именно Россия сегодня должна продемонстрировать движение вперед, которое обеспечит стране выход «на магистраль процветания нашей цивилизации».

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, более 80% опрошенных граждан России, которые наблюдали за посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию, считают, что у главы государства есть четкий план развития страны на несколько лет вперед и он сможет его реализовать.

Глава российского МИД Сергей Лавров до этого заявил, что Россия находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира. По его словам, этому способствовал выбор, сделанный главой государства, на отстаивание «интересов России».

Ранее политолог объяснил важность технологического суверенитета России.

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