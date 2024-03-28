Стало известно отношение молдаван к вступлению в НАТО

Большинство молдаван выступают против присоединения страны к НАТО. Это следует из опроса, проведенного компанией Date Inteligente (iData), на который ссылается Telegram-канал «Sputnik.Молдова».

Согласно исследованию, 56% опрошенных выступили против присоединения Кишинева к Североатлантическому альянсу. 31,3% поддержали вступление в НАТО.

Еще 12,7% респондентов затруднились с ответом.

Ранее бывший министр обороны Молдавии Виталий Маринуца заявил, что Кишиневу нужно уже сейчас начинать готовиться к вступлению в НАТО, властям необходимо поставить перед собой такую цель.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс будет продолжать поддерживать Молдавию в случае попыток Приднестровья присоединиться к России.

Джоанэ отметил, что любые новые незаконные соглашения между Приднестровьем и Россией будут осуждены. Представитель альянса подчеркнул важность Молдавии для НАТО и заверил, что альянс будет продолжать оказывать поддержку этой стране в случае возможного присоединения Приднестровья к России.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО снабжает Кишинев оружием.