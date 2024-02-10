В МИД РФ заявили, что НАТО снабжает Кишинев оружием

Североатлантический альянс (НАТО) оснащает Молдавию беспилотниками и летальным вооружением. Об этом сообщает замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

«У нас не может не вызывать обеспокоенность последовательное наращивание сотрудничества Кишинева с НАТО и ее странами-членами. Альянс регулярно оснащает Кишинев техникой, дронами, пехотным снаряжением и летальным вооружением», — пояснил Галузин.

До этого вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что республика начала технический этап присоединения к Евросоюзу. Первым этапом стала оценка соответствия национального законодательства с законодательством Европейского союза.

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что Молдавия может присоединиться к Европейскому союзу раньше запланированного 2030 года, для этого необходимо провести референдум.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.