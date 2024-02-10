Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что НАТО снабжает Кишинев оружием

Галузин: НАТО оснащает Кишинев дронами и летальным вооружением

close
100%
Global Look Press

Североатлантический альянс (НАТО) оснащает Молдавию беспилотниками и летальным вооружением. Об этом сообщает замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

«У нас не может не вызывать обеспокоенность последовательное наращивание сотрудничества Кишинева с НАТО и ее странами-членами. Альянс регулярно оснащает Кишинев техникой, дронами, пехотным снаряжением и летальным вооружением», — пояснил Галузин.

До этого вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что республика начала технический этап присоединения к Евросоюзу. Первым этапом стала оценка соответствия национального законодательства с законодательством Европейского союза.

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что Молдавия может присоединиться к Европейскому союзу раньше запланированного 2030 года, для этого необходимо провести референдум.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами