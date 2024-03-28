Ле Пен обвинила власти Франции в «обчистке» карманов французов ради безработных

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила правительство Франции в намерении «обчистить карманы» граждан страны для сокращения дефицита бюджета в связи с неспособностью властей самим справиться с этой проблемой. Так она на своей странице в социальной сети X прокомментировала готовящуюся реформу соцобеспечения безработных.

«Реформа социального обеспечения безработных — это мошенничество, которое имеет одну единственную цель, — обчистить карманы французов, чтобы спасти государственные счета, находящиеся в дефиците из-за некомпетентности правительства», — написала Ле Пен.

Политик добавила, что система и так хорошо работает, поэтому «нет никакой необходимости» ее реформировать.

До этого Марин Ле Пен заявляла, что события на Украине не угрожают жизненным интересам Франции, в связи с этим заявления Эммануэля Макрона о возможной отправке войск неоправданны и ведут к эскалации.

Ранее политолог объяснил задачу французских военных на Украине.