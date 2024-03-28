Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ле Пен обвинила власти Франции в «обчистке» карманов французов ради безработных

Ле Пен обвинила власти Франции в мошенничестве с деньгами граждан

close
100%
Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила правительство Франции в намерении «обчистить карманы» граждан страны для сокращения дефицита бюджета в связи с неспособностью властей самим справиться с этой проблемой. Так она на своей странице в социальной сети X прокомментировала готовящуюся реформу соцобеспечения безработных.

«Реформа социального обеспечения безработных — это мошенничество, которое имеет одну единственную цель, — обчистить карманы французов, чтобы спасти государственные счета, находящиеся в дефиците из-за некомпетентности правительства», — написала Ле Пен.

Политик добавила, что система и так хорошо работает, поэтому «нет никакой необходимости» ее реформировать.

До этого Марин Ле Пен заявляла, что события на Украине не угрожают жизненным интересам Франции, в связи с этим заявления Эммануэля Макрона о возможной отправке войск неоправданны и ведут к эскалации.

Ранее политолог объяснил задачу французских военных на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами